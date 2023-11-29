Уголовное дело возбудили после массового отравления студентов в Санкт-Петербурге

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили по факту отравления студентов и преподавателей в столовой Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУСК по городу.

Так, по информации следователей, сотрудники компании, которые поставляли еду и напитки в столовую, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, из-за чего студенты и преподаватели института заразились кишечной инфекцией.

"В настоящее время СК проводит комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего и сбор доказательственной базы", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что главе СК РФ Александру Бастрыкину был направлен доклад по этому инциденту.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу добавили, что на данный момент уже зафиксирован 51 случай заболеваний среди студентов и преподавателей. По решению Ленинского районного суда было принято решение о приостановке деятельности комбината общественного питания СПбГАСУ на 45 суток.

Ранее стало известно, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.



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