Более 40 рабочих отравились на стройке аэропорта на Камчатке

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В городе Елизово Камчатского края 41 рабочий отравился во время строительства нового терминала местного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, все рабочие питались в кафе, которое находится на территории строящегося объекта. Строителей госпитализировали с признаками пищевого отравления.

Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Будут установлены обстоятельства инцидента, а также дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, условиям проживания строителей.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в связи с отравлением более десяти человек на концерте в Москве. По предварительной информации, от интоксикации пострадали более 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

До этого уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили по факту отравления студентов и преподавателей в столовой Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

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