Количество отравившихся шаурмой в бурятском селе увеличилось до 24

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Количество пострадавших, которые съели шаурму из сельского киоска в Бурятии и заразились сальмонеллезом, увеличилось до 24 человек. Среди них – 12 детей, заявили на сайте Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Все они попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез" после того, как съели шаурму, купленную в местном киоске села Петропавловка Джидинского района Бурятии.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, после чего закрыли киоск. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о производстве в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Отмечается, что киоск установил бизнесмен. Позже он передал его для коммерческого использования с правом последующего выкупа местной жительнице, которая и организовала в нем пункт быстрого питания.

Ранее стало известно, что 18 учеников средней школы в Вологодской области обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, а у 4 из них выявили сальмонеллез.

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