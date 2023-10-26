Около 15 детей отравились на цирковом фестивале в Перми

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Пятнадцать участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми госпитализировали с отравлением. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав и управление Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали смывы, образцы готовой продукции и сырья в пищеблоке столовой. За детьми установили меднаблюдение.

По данным Минздрава, шесть участников фестиваля пожаловались на признаки острого гастроэнтерита вечером 25 октября. Их состояние оценили как стабильное. По результатам вечернего осмотра 15 детей направили в больницу в состоянии средней тяжести. У них зафиксировали норовирус.

"На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.

По словам представителя организатора мероприятия, участники ели в гостинице "Профсоюзная", однако они обедали привозным питанием от субподрядчика индивидуального предпринимателя Александра Шилова.

Следственный отдел по Индустриальному району Перми управления Следственного комитета РФ по региону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Следователи осматривают место инцидента. Они изъяли документацию, допросили потерпевших и свидетелей. Также следствие проводит комплекс следственных и процессуальных действий для установления обстоятельств случившегося.

Ранее столичное заведение по продаже шаурмы и курицы-гриль закрыли на 90 суток по решению Дорогомиловского суда. В нем отравился посетитель, после чего Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование и выявил грубые нарушения. В здании летали мухи, не было дезинфицирующих средств, также там не проводили влажную уборку.

Отравившиеся в столичном бистро намерены судиться с владельцем заведения