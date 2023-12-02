СК РФ начал проверку в связи с отравлением более 10 посетителей концерта в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в связи с отравлением более десяти человек на концерте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Доследственная проверка проводится по факту отравления посетителей концерта одного из музыкальных исполнителей в Москве. По предварительной информации, от интоксикации пострадали более 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

Сообщается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах отравления людей.

Ранее уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили по факту отравления студентов и преподавателей в столовой Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). По информации следователей, сотрудники компании, которые поставляли еду и напитки в столовую, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования.