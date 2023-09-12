Мать с 8-летней дочерью умерли из-за пищевого отравления в Тамбовской области

Фото: Следственный комитет РФ

Мать и ее восьмилетняя дочь скончались из-за отравления после приема пищи в Тамбовской области. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В ведомстве добавили, что в этой же семье удалось выжить 13-летней девочке, которую сразу же доставили в больницу. Сейчас ей оказывают медпомощь врачи.

Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По информации СК РФ, ночью 6 сентября в селе Озерки Никифоровского муниципального округа умерла 32-летняя женщина, а уже к вечеру в больнице скончалась ее 8-летняя дочь.

"По предварительным данным, ухудшение состояния у погибших произошло после употребления в пищу продуктов питания, приобретенных в магазине за несколько дней до смерти", – добавили в ведомстве.

Кроме того, следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), в рамках которого СК вынесет правовую оценку действиям врачей, которые оказывали медпомощь умершей девочке.

Ранее о массовом отравлении едой компании "Грин Бокс", которую доставлял "Самокат", стало известно 8 сентября. Позже число госпитализированных выросло до 248 человек, в том числе отравление было выявлено у двух детей.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стационарах на данный момент пребывает 129 граждан с диагнозом "острая кишечная инфекция". У 28 пострадавших врачи выявили сальмонеллу.

Сервис доставки еды "Самокат" приостановил сотрудничество с поставщиком до завершения проверок. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемиологическое расследование будет продолжаться.

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