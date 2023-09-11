Женщина умерла в Москве после того, как поела арбуз – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Женщина скончалась в столичном районе Хамовники после того, как поела арбуз. О происшествии сообщает Life.ru.

По информации издания, инцидент произошел 9 сентября. 48-летней москвичке стало плохо через несколько часов после употребления арбуза. У нее наблюдались тошнота и рвота.

Женщина решила, что сможет справиться с недугом без помощи специалистов, и отказалась от предложения близких вызвать скорую. Самочувствие женщины заметно ухудшилось на следующий день.

Бригада медиков, которую все-таки решили вызвать родственники, не смогла спасти женщину.

Для выяснения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Льгове Курской области скончалась от инфекционно-токсического шока. В ночь на 7 сентября было зафиксировано сразу несколько вызовов бригады скорой помощи, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что число отравившихся шаурмой во Льгове увеличилось до 22 человек. В ведомстве отметили, что деятельность павильона "Шаурма на Гагарина", где продавали испорченное блюдо, приостановили.



"Московский патруль": СК заинтересовался кафе на севере столице после отравления людей