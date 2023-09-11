11 сентября, 11:22Происшествия
Женщина умерла в Москве после того, как поела арбуз – СМИ
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Женщина скончалась в столичном районе Хамовники после того, как поела арбуз. О происшествии сообщает Life.ru.
По информации издания, инцидент произошел 9 сентября. 48-летней москвичке стало плохо через несколько часов после употребления арбуза. У нее наблюдались тошнота и рвота.
Женщина решила, что сможет справиться с недугом без помощи специалистов, и отказалась от предложения близких вызвать скорую. Самочувствие женщины заметно ухудшилось на следующий день.
Бригада медиков, которую все-таки решили вызвать родственники, не смогла спасти женщину.
Для выяснения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Льгове Курской области скончалась от инфекционно-токсического шока. В ночь на 7 сентября было зафиксировано сразу несколько вызовов бригады скорой помощи, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что число отравившихся шаурмой во Льгове увеличилось до 22 человек. В ведомстве отметили, что деятельность павильона "Шаурма на Гагарина", где продавали испорченное блюдо, приостановили.
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