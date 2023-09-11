11 сентября, 11:51Происшествия
СК начал проверку после смерти съевшей арбуз женщины в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичный главк Следственного комитета организовал проверку по факту смерти съевшей арбуз женщины. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.
По данным комитета, 8 сентября женщина купила в центре города арбуз, после употребления которого скончалась. Следствие выяснило, что она страдала рядом хронических заболеваний, при этом члены ее семьи употребили в пищу этот продукт.
Между тем прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели 48-летней женщины.
"По предварительной информации, 10 сентября женщина почувствовала себя плохо, после чего скончалась в квартире на улице Доватора. Купленный погибшей 8 сентября арбуз употребляли в пищу также ее родственники, которые каких-либо жалоб не высказывали", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
О том, что женщина скончалась в столичном районе Хамовники после того, как поела арбуз, стало известно 11 сентября. Сначала у нее наблюдались тошнота и рвота. Бригада врачей, которую решили вызвать родственники, не смогла спасти женщину.
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