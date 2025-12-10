Олимпийский мишка 1980 года станет новым талисманом сборной России

Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года станет талисманом российской сборной, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время Олимпийского собрания.

По его словам, новый единый талисман команды разработан на основе "одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории страны". В настоящее время "Мишка" проходит регистрацию как товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

"Выглядит прекрасно и заменит синего медведя – неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", – добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что российская сборная готовится стать участником Олимпийских игр в 2028 году в США в полном составе. По словам Дегтярева, часть российских федераций по зимним видам спорта будет объединена после Олимпиады 2026 года.