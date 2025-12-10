Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:36

Спорт

Олимпийский мишка 1980 года станет новым талисманом сборной России

Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года станет талисманом российской сборной, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время Олимпийского собрания.

По его словам, новый единый талисман команды разработан на основе "одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории страны". В настоящее время "Мишка" проходит регистрацию как товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

"Выглядит прекрасно и заменит синего медведя – неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", – добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что российская сборная готовится стать участником Олимпийских игр в 2028 году в США в полном составе. По словам Дегтярева, часть российских федераций по зимним видам спорта будет объединена после Олимпиады 2026 года.

Читайте также


спорт

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика