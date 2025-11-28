Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:56

Спорт

Песня Басты стала гимном Федерации тяжелой атлетики России

Фото: телеграм-канал "Тяжелая атлетика – ФТАР"

Песня "Железный человек", созданная рэпером Бастой, официально стала гимном Федерации тяжелой атлетики России, сообщили ТАСС в пресс-службе ФТАР.

Для съемок клипа, посвященного силовым видам спорта, объединились более 150 спортсменов. В кадре присутствовали как дети и любители, так и атлеты сборной России, чемпионы мира и Олимпийских игр.

В частности, в съемках клипа участвовали глава ФТАР Александр Винокуров, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, многократный чемпион России Михаил Кокляев, а также ведущие российские тяжелоатлеты – Артем Окулов, Алексей Ловчев, Зулфат Гараев, Егор Климонов, Георгий Купцов, Ольга Те, Кристина Новицкая, Полина Андреева, Анастасия Романова, Регина Шайдуллина, Мария Груздова и другие.

"Вдохновляющее видео подчеркивает важность командной работы и стремления к достижениям, показывая, что каждый, независимо от уровня подготовки, может стать частью большой спортивной семьи", – отметили в пресс-службе ФТАР.

Винокуров отметил, что идея создания гимна родилась во время совместной тренировки с Бастой. Глава ФТАР и рэпер хотели поддержать развитие силовых видов спорта и показать единство атлетов. По словам Винокурова, съемочный процесс превратился в большую совместную тренировку и подарил участникам массу эмоций.

Баста, в свою очередь, подчеркнул, что его вдохновляют сила воли и рекорды спортсменов.

"Музыка и спорт должны идти рука об руку. Я рад быть причастным к популяризации спорта. Пусть наш гимн вдохновит профессионалов на новые достижения и привлечет как можно больше людей к занятиям", – отметил рэпер.

Премьера трека состоялась 28 ноября. Клип будет доступен на всех популярных музыкальных сервисах и площадках.

Ранее международная федерация дзюдо восстановила право российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом. Им вновь разрешено использовать государственный гимн и официальную символику уже на ближайшем турнире Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

В федерации подчеркнули, что это решение подтверждает статус IJF как глобальной спортивной структуры и демонстрирует ее приверженность принципам справедливого и открытого управления.

спортшоу-бизнес

