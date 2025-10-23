Глава Минспорта раскритиковал недопуск российских пловцов на ЧЕ в Польше

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что польские власти нарушили принципы Олимпийской хартии, не допустив российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Дегтярев пообещал направить президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ноту, в которой попросит оценить решение польских властей и потребует принять меры в отношении страны.

При этом, по мнению главы ОКР, санкции должны быть аналогичны тем, что были введены против Индонезии, когда государство не позволило израильским спортсменам въехать на свою территорию. В результате МОК оперативно применил в отношении Индонезии жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в стране.

Кроме того, Дегтярев обратил внимание, что исполком комитета призывал в своем последнем решении гарантировать участие атлетов в международных турнирах вне зависимости от национальности. Министр отметил, что данные принципы одинаковы для всех и затрагивают в том числе Россию.

"В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях", – заключил глава ОКР.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что российские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде по "политическим причинам".

В то же время Мазепин добавил, что в ЧЕ по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа 2026 года, российские спортсмены участвовать смогут.