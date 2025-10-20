Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ

Фото: 123RF.com/teka77

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет на участие в соревнованиях спортсменов из России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года", – пояснил он.

По его словам, в настоящий период министерство спорта и Олимпийский комитет России поддерживают взаимодействие со спортивными федерациями и продолжают работу по защите прав и интересов спортсменов.

Министр также выразил надежду на то, что решение по бобслеистам станет прецедентом для всех остальных международных федераций.

Ранее суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов со всех соревнований.

Инстанция удовлетворила апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда (CAS), решение ETTU нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации. Суд также признал меру непропорциональной.