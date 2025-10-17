CAS подтвердил запрет на использование флага и гимна России в турнирах ETTU

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что не разрешает атлетам из России использовать государственную символику на турнирах по настольному теннису. Об этом сообщает "Газета.ру".

Соответствующее решение было принято Европейским союзом настольного тенниса (ETTU) еще 2 и 3 марта 2022 года. CAS оставил данный вердикт в силе.

При этом ранее суд признал дискриминационным решение ETTU об исключении российских и белорусских спортсменов со всех соревнований в связи с конфликтом на Украине.

Инстанция удовлетворила апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Согласно постановлению CAS, решение ETTU нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации. Суд также признал меру непропорциональной, так как не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы.

