CAS впервые признал дискриминацией исключение российских спортсменов

Фото: 123RF.com/mkstudio1

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов дискриминационным, сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

"В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против ETTU", – говорится в заявлении.

Речь идет о решении от 2022 года об исключении спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Согласно постановлению CAS, такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Суд также признал меру непропорциональной, так как не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов.

Как отмечается в заявлении, данное решение стало первым, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов. Однако оно применимо только в контексте настольного тенниса и не распространяется автоматически на другие виды спорта.

"Полагаем, что принципы недискриминации являются междисциплинарными и выводы данного решения в любом случае могут стать отправной точкой изменения политики допуска российских спортсменов к международным соревнованиям", – добавили в организации.

Ранее сообщалось, что вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) планируют рассмотреть в декабре. Данное обсуждение выставят на голосование на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК). При этом Международный паралимпийский комитет (МПК) уже полностью восстановил членство Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Белоруссии в организации.

Вместе с тем исполком намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года.