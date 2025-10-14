Суд отклонил жалобы Израиля на недопуск гимнастов до ЧМ в Индонезии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобы Федерации гимнастики Израиля (IGF), поданные на решение о недопуске спортсменов к чемпионату мира, который пройдет с 21 по 27 октября в индонезийском городе Джакарта, передает RT.

Израильским атлетам не выдали визы после того, как их участие в ЧМ по спортивной гимнастике спровоцировало резкое сопротивление внутри страны, где живут много мусульман. При этом на соревновании выступят российские спортсмены, но в нейтральном статусе.

Страны Ближнего Востока в прошлом году обращались в Международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа. Письмо направили 12 стран, в том числе Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил не отстранять команды из Израиля от международных соревнований. Такое решение было принято с учетом оказанного со стороны США давления. В частности, американская сторона требовала от UEFA сохранить статус-кво.

