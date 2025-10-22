В Минспорта заявили о подготовке апелляционных жалоб на решение FIS

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Олимпийский комитет России (ОКР) и лыжные федерации начали подготовку апелляционных жалоб на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает пресс-служба Минспорта.

"Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки", – заявил министр.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований. Позже Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в своих состязаниях.

В марте 2025 года сообщалось, что FIS пока не запланировала рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования. В организации отмечали, что вопрос о допуске нейтральных спортсменов находится в компетенции совета FIS.

По мнению норвежского журналиста Яна Петтера Салтведта, недопуск российских лыжников к международным соревнованиям связан с резкими высказываниями главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Вместе с этим сборная Норвегии по лыжным гонкам пригрозила бойкотом в случае допуска российских спортсменов на международные соревнования.

21 октября стало известно, что FIS не допустила спортсменов к участию в соревнованиях. В Ассоциации лыжных видов спорта РФ (АЛВСР) заявили, что продолжат выступать за равные права для российских атлетов.