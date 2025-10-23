Россияне не примут участия в ЧЕ по плаванию в Польше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Чемпионат состоится в Люблине с 2 по 7 декабря. По словам Мазепина, спортсмены из России не поедут в Польшу по "политическим причинам".

В то же время он добавил, что в ЧЕ по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа 2026 года, российские спортсмены поучаствуют.

