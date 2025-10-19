Теннисист Медведев прокомментировал первую за 2,5 года победу на турнире ATP

19 октября теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алматы, обыграв в финале француза Корентена Муте. Это первый титул для россиянина за последние 2,5 года. Какой путь он прошел ради новой победы в карьере, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



21 мая 2023 года: Даниил Медведев одержал победу над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме. В том сезоне это был уже пятый титул россиянина и 20-й в карьере, и мало кто мог подумать, что будет происходить потом.

А дальше в карьере экс-первой ракетки мира были обидные поражения, шесть проигранных финалов из шести, огромное количество сломанных ракеток, перепалки с судьями и зрителями, вылет из топ–10. На фоне череды неудач мама другого российского теннисита Андрея Рублева и по совместительству заслуженный тренер России Марина Марьенко допустила в сентябре 2025 года, что Медведев может взять паузу в карьере после очередного тяжелейшего неудачного сезона.

"Даня – экс-первая ракетка мира, он может позволить себе немного расслабиться. Это не конец карьеры, а просто отдых. И это нормально. Когда ты истощен, сил для победы не хватает, их нужно заново накопить для того, чтобы в решающий момент нанести сопернику сокрушительный удар", – сказала тогда Марьенко РИА Новости.

За пару недель до этого интервью Медведев ушел от тренера Жиля Сервары, с которым пахал с 2017 года, и начал работать с экс-чемпионом Australian Open и бывшей седьмой ракеткой мира Томасом Юханссоном, а также Роханом Гетцке. И уже через несколько недель россиянин дважды дошел до полуфиналов на турнирах ATP-500 в Пекине и Masters в Шанхае. Причем в первом случае закончил борьбу исключительно из-за медицинских проблем.

Следом за китайским вояжем шли корты с хардовым покрытием в Алматы: в прошлом году этот турнир категории ATP-250 выиграл другой россиянин Карен Хачанов. Здесь публика принимает наших теннисистов как родных, и появилось ощущение, что набор формы и поддержка зрителей буквально окрылили сбившегося с победного пути Медведева.

Начав со второго круга, Даниил прошел австралийцев Адама Уолтона и Джеймса Дакворта, а также венгра Фабиана Марожана. Соперников не самых сильных с точки зрения рейтинга, но в последние годы Даниил уступал и не таким. В финале же, который стал для него 40-м в карьере (чаще из действующих теннисистов до главных матчей добирался только Новак Джокович) ему противостоял 41-й в рейтинге француз Корентен Муте, которому уже проигрывал буквально недавно – в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне в июле 2025 года. В то же время россиянин проходил его в Мальорке в 2021-м, но тогда это была прймовая версия россиянина. Медведев же – 14-я ракетка мира прямо сейчас, но бэкграунд предыдущих лет не давал оснований окрестить его безоговорочным фаворитом.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Битва в Алматы начиналась нервно для российского спортсмена – Муте повел в первом сете 4:2, однако затем Медведев выиграл три гейма подряд. Да, потом все дошло до 5:5, но Даниил за счет стабильности все же добрал – 7:5, взяв подачу соперника. И если раньше в играх с участием россиянина мы привыкли видеть битье инвентаря в его исполнении, крушить ракетку взялся уже француз.

Второй сет за счет дикой заряженности забрал уже соперник, который к 26-ти годам не взял ни одного трофея в карьере, – 6:4. Прежде Медведев в подобных ситуациях зачастую терял над собой контроль и распылялся на околоспортивные жесты, но теперь было ощущение, что он владел ситуацией и своими эмоциями. И даже возникшие вновь судороги, из-за которых он снялся с битвы в Пекине, не выбили его из колеи.

В решающем отрезке это и проявилось: Даниил будто поймал свою прежнюю волну и уверенной поступью начал двигаться к долгожданному титулу. К тому моменту, когда Медведев взял решающий гейм и выиграл 6:3, закончив встречу за 2 часа 36 минут. И наконец-то на его лице, а также присутствовавшей в зале семьи, появились улыбки. Этого момента пришлось ждать 882 дня.

Даниил поклонился публике, которая болела за него едва ли не всем залом, примерил на себя национальный костюм и взял в руки долгожданный трофей в виде салатницы. С журналистами и зрителями Медведев общался на смеси английского и русского, так как мировая аудитория тенниса широка. Титул он посвятил своей второй дочери Виктории, которая родилась в январе 2025 года. С такой поддержкой можно свернуть и не такие горы.

"Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории", – сказал Медведев после победы.





Даниил Медведев победитель турнира ATP-250 в Алматы Я не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. И это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что я рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе.

"Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров. Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть. Первое-второе места пока заняты. Это тут не оспоришь, хотя я и так в любом случае пока что далеко от первого-второго мест. Так что, если смогу чуть-чуть подвинуться в рейтинге обратно к вершинам, было бы супер", – также сказал Медведев на корте после матча.

Благодаря своему успеху россиянин поднимется с 14-й на 12-ю строчку в рейтинге ATP. Причем трофей в Алматы стал для него 19-м, завоеванным на харде – второй показатель после Джоковича. Более того, Медведев отныне делит второе-третье место с Николаем Давыденко в гонке за звание самых титулованных российских теннисистов. Больше побед в финалах только у Евгения Кафельникова – 26.

"Медведев возвращается в ту форму, в которой мы привыкли его видеть. Эта уверенность, игра в конечном счете могут дать очень хороший результат", – подвел резюме выступлению Даниила в Алматы в разговоре с "Чемпионатом" победитель Australian Open 1994 года и Roland-Garros 1993-го в миксте Андрей Ольховский.

Далее у 29-летнего россиянина – снова турнир на харде, но уже серии ATP-500 в Вене. Самолет должен вылететь из Казахстана 20 октября в 5 утра, поэтому времени праздновать нет. До конца сезона осталось два турнира, и Медведев пообещал зрителям выложиться изо всех сил.

