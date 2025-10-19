Теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Алма-Ате

Фото: ktf.kz

Россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Алма-Ате. В финальном матче он обыграл француза Корентена Муте, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева.

Для российского спортсмена это стало первым титулом с мая 2023 года, когда он победил на "Мастерсе" в Риме. После Алма-Аты на счету Медведева 21 титул в одиночном разряде.

Как отметил сам теннисист, он рад своей победе.

"Не скажу, что я очень доволен тем, как я провел некоторые моменты матча, но я счастлив. В самые важные моменты матча я был сосредоточен и играл хорошо. Наконец-то я смог выиграть титул после нескольких лет перерыва", – подчеркнул Медведев.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер и польская спортсменка Ига Свентек впервые в своей карьере одержали победы на Уимблдоне. До этого их лучшими достижениями считались выход в полуфинал и в четвертьфинал турнира в 2023 году соответственно.

