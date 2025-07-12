Польская теннисистка Ига Свентек выиграла Уимблдон

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Польская теннисистка Ига Свентек впервые выиграла турнир Уимблдон благодаря победе над американской Амандой Анисимовой, передает ТАСС.

Спортсменки провели на корте 57 минут. Матч завершился со счетом 6:0, 6:0. На соревнованиях Свентек была посеяна под 8-м номером, в то время как Анисимова играла под 13-м номером посева.

До этого лучшим результатом на Уимблдоне для Свентек считался выход в четвертьфинал турнира в 2023 году. К настоящему моменту польская теннисистка находится на четвертой строчке мирового рейтинга.

Тем временем россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире на этапе четвертьфинала, в который она прошла после победы над британкой Сонай Картал. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

По ходу встречи Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Однако россиянка не сыграла в полуфинале, поскольку понесла поражение от Анисимовой.