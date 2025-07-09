Теннисистка Павлюченкова пришла с пивом на пресс-конференцию после Уимблдона

Фото: wimbledon.com

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пришла на пресс-конференцию после вылета из Уимблдона с бутылкой пива и в шляпе с вязаной клубникой. Трансляция велась на официальном сайте турнира.

Корреспондент попросил спортсменку подробнее рассказать про головной убор, на что та ответила, что сделала его сама. Павлюченкова отметила, что любит панамы, а ягоды на ее шляпе и жемчужины были нашиты в честь теннисного турнира.

"Захотелось скомбинировать и сделать ее. Может, мне нужно не теннисом заниматься, а дизайном?" – пошутила россиянка.

Во вторник, 8 июля, Павлюченкова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой. Матч завершился со счетом 1:6, 6:7 (9:11). После этого теннисистка потеряла шанс на выступление в полуфинале Уимблдона.

В четвертьфинале турнира спортсменка выступала впервые с 2016 года. В текущем году она прошла на новый этап благодаря победе над британкой Сонай Картал. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

При этом во время встречи россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.