Теннисистка Людмила Самсонова не вышла в полуфинал Уимблдона

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Andreas Gora

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира Уимблдон, проиграв в четвертьфинале польской спортсменке Иге Свентек. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5, передает ТАСС.

Самсонова была посеяна под 19-м номером, а Свентек – под 8-м. В полуфинале полька будет играть с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Теннисистке 26 лет, она находится на 19-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На текущем турнире Уимблдон Самсонова установила свой лучший результат на играх Большого шлема.

До четвертьфинала из россиянок дошла и Анастасия Павлюченкова, одержав победу над британкой Сонай Картал. Игра продолжилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

При этом во время встречи россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

