Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с Уимблдона

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Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира Уимблдон, это следует из данных на сайте соревнований.

Спортсменка должна была выйти против представительницы Польши Магдалены Френх, посеянной под 25-м номером, в первом круге. Однако ее место в сетке заняла Виктория Мбоко из Канады.

Таким образом, Потапова снялась с третьего турнира подряд. В июне из-за травмы она не сыграла в Берлине и британском Истборне.

Потапова является 44-й ракеткой мира (шестой из россиянок).

Уимблдон продлится до 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,55 миллиона фунтов.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл французскому спортсмену Бенджамену Бонзи в первом кругу турнира Уимблдон. Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Он не смог повторить собственный прошлогодний результат. Тогда ему удалось дойти до полуфинала соревнования. По итогам нынешнего турнира в его активе останется 2 630 очков.

