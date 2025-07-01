BBC: теннисистка Путинцева попросила удалить зрителя с игры на Уимблдоне

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во время матча турнира Уимблдон-2025 потребовала у судьи удалить зрителя с трибун. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на BBC Sport.

Инцидент произошел в ходе состязания с американкой Амандой Анисимовой.

"Я не продолжу игру, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие", – сказала спортсменка.

Точные меры, принятые в отношении зрителя, не разглашаются, однако матч был доигран. Путинцева потерпела поражение в двух сетах с одинаковым счетом 0:6.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева поделилась, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Спортсменка отметила, что ненавидит Касаткину как соперницу, однако назвала ее неплохим человеком.

Андреева выиграла Касаткину со счетом 6:3, 7:5.

