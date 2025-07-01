BBC: теннисистка Путинцева попросила удалить зрителя с игры на Уимблдоне

01 июля, 10:45Спорт
Фото: ТАСС/ABACA/АА
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во время матча турнира Уимблдон-2025 потребовала у судьи удалить зрителя с трибун. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на BBC Sport.
Инцидент произошел в ходе состязания с американкой Амандой Анисимовой.
"Я не продолжу игру, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие", – сказала спортсменка.
Точные меры, принятые в отношении зрителя, не разглашаются, однако матч был доигран. Путинцева потерпела поражение в двух сетах с одинаковым счетом 0:6.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева поделилась, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Спортсменка отметила, что ненавидит Касаткину как соперницу, однако назвала ее неплохим человеком.
Андреева выиграла Касаткину со счетом 6:3, 7:5.