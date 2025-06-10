Злоумышленники украли кубок по большому теннису во время турнира в Новгородской области

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12-килограммовый кубок Новгородской области по большому теннису был похищен по время турнира, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя региональной федерации тенниса Юрия Иванова.

Турнир проходил с 6 по 8 июня у стен Новгородского кремля. Уже 16 лет во время соревнований на столик ставится кубок, на который нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. Как рассказал Иванов, во время розыгрыша в воскресенье начался ливень, все участники пошли под навес. Когда председатель подошел к столу, то увидел, что кубка уже нет. Выяснилось, что его украли прямо с корта.

Уточняется, что кубок весит около 12 килограммов, при этом особой материальной ценности он не представляет, так как в нем нет ни серебра, ни золота.

После похищения было подано заявление в полицию, однако в федерации очень надеются, что кубок найдется.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вновь получил статус первой ракетки России, но опустился с 10-й на 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Впервые с 2019 года ни один представитель России не входит в топ-10 АТР.