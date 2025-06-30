Теннисист Медведев проиграл французу Бонзи на Уимблдоне

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французскому спортсмену Бенджамену Бонзи в первом кругу турнира Уимблдон, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Таким образом, россиянин не смог повторить собственный прошлогодний результат. Тогда ему удалось дойти до полуфинала соревнования.

По итогам нынешнего турнира в его активе останется 2 630 очков. Тем временем теннисист Андрей Рублев заработает на 290 очков больше, даже если проиграет первый круг Уимблдона. При этом Медведев по окончании соревнования перестанет считаться первой ракеткой России.

Также спортсмен может одержать победу в матче с Кареном Хачановым, который перед стартом состязания набрал 2 240 очков и занял 20-е место в мировом рейтинге.

Кроме того, в текущем году Медведеву удалось выиграть только одну игру на турнирах Большого шлема. Он преодолел старт Открытом чемпионате Австралии, однако аналогичное соревнование Франции он проиграл во встрече с Кэмероном Норри.

На стартовом матче чемпионата Австралии Медведев сломал свою ракетку. Его соперником был Касидит Самрей. Во время третьего сета Медведев в порыве эмоций стал бить ракеткой по сетке, из-за чего последняя также получила повреждения.