Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Нинбо

Фото: ТАСС/WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG/Vis

Российская спортсменка Диана Шнайдер победила представительницу Китая Чжу Линь в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо. Игра завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:1.

В полуфинале россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге WTA. На ее счету 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 2 трофея – в парном. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в 4-й круг американского Открытого чемпионата в прошлом году.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Алма-Ате. Во время матча второго круга спортсмен одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном. Их встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:0).

В четвертьфинале Медведев выйдет против теннисиста из Венгрии Фабиана Марожана, который находится на 52-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

