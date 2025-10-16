Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Фото: ТАСС/AP/Andy Wong

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Алма-Ате. Его призовой фонд составляет более 1 миллиона долларов.

Во время матча второго круга турнира спортсмен одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном. Их встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:0). Игра длилась 1 час 44 минуты.

В четвертьфинале Медведев выйдет против теннисиста из Венгрии Фабиана Марожана, который находится на 52-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче US Open. Спортсмен играл против француза Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа.

В итоге россиянин проиграл матч и выбыл из чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего та сломалась.

