Итальянский теннисист Синнер впервые выиграл Уимблдон

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Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) итальянец Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькатраса в финале Уимблдона. Соревнования проходили в Лондоне, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец прервал победную серию испанца из 24 матчей.

Синнер стал победителем Уимблдона впервые. Ранее его лучшим результатом на турнире был выход в полуфинал в 2023 году.

До этого польская теннисистка Ига Свентек в первый раз выиграла Уимблдон, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой. Игра продлилась 57 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.