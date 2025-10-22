3 российских баскетболиста сыграют в НБА впервые после 7-летнего перерыва

Фото: 123RF.com/veiksme

Три россиянина впервые сыграют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после 7-летнего перерыва. Об этом сообщает CBS Sports.

24-летний центровой Владислав Голдин будет играть в "Майами Хит" в рамках двухстороннего соглашения, которое предусматривает участие россиянина в 50 матчах НБА в сезоне-2025/26. Кроме того, спортсмен выступает за "Сиу-Фолс Скайфорс" в G-лиге. До этого баскетболист представлял молодежный клуб ЦСКА.

Играющий на позициях разыгрывающего защитника и легкого форварда Егор Демин был выбран "Бруклин Нетс" под восьмым номером драфта. Теперь 19-летний россиянин станет первым баскетболистом в истории лиги, чья фамилия на майке будет с буквой "ё" – "DЁMIN".

Демин играл в составе команд разных возрастов мадридского "Реала" с 2021 года, а по окончании сезона-2023/24 уехал в США, где принимал участие в матчах от Университета Бригама Янга (BYU)

24-летний центровой Виктор Лахин подписал контракт с клубом "Оклахома-Сити Тандер" после того, как успешно выступил в Летней лиге НБА. Ранее россиянин играл за команды системы ЦСКА, а в предыдущем сезоне принимал участие в матчах студенческой лиги в составе "Клемсон Тайгерз".

Для всех трех спортсменов этот сезон станет дебютным в НБА. Последний раз в данной лиге играл Тимофей Мозгов, который завершил карьеру в 2018 году.

Демин также стал самым высоким пиком драфта НБА за всю историю России. До этого рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал "Лос-Анджелес Клипперс".

