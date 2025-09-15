Фото: ТАСС/Zuma/Stefanos Kyriazis

Сборная Германии стала чемпионом Европы по баскетболу, обыграв в финале команду из Турции. Матч состоялся 14 сентября в Риге.

Встреча двух сборных завершилась со счетом 88:83 в пользу Германии. Больше всего очков во время матча заработал турецкий центровой Альперен Шенгюн (28 очков). Со стороны победителей самым результативным стал легкий форвард Исаак Бонга (20 очков).

Таким образом, Германия во второй раз стала победителем чемпионата Европы по баскетболу. В прошлый раз немцам удалось победить в этом турнире в 1993 году.

Ранее генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что РФ и США обсуждают организацию встречи между сборными стран по футболу. В последний раз они играли друг с другом в Краснодаре 14 ноября 2012 года. Тогда матч закончился вничью со счетом 2:2.

В начале сентября сборная России по футболу обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1. Матч прошел в городе Эр-Райян. Следующий товарищеский матч состоится между сборной России и командой Ирана в Волгограде 10 октября.