Генсек РФС подтвердил переговоры о проведении матча сборных России и США

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что РФ и США обсуждают организацию встречи между сборными стран по футболу. Его слова передает ТАСС.

"Раз он об этом сказал, то я не буду более подробно комментировать", – отметил Митрофанов.

Он заявил, что Лавров является активным участником переговорного процесса. Помимо этого, союз обращался к министру в марте этого года, добавил генсек организации.

Митрофанов также прокомментировал возможность проведения товарищеского матча РФ и США на Аляске. По его словам, для этого есть более предпочтительные места, в том числе стадионы чемпионата мира, а также арены в Москве и Вашингтоне.

В последний раз сборные России и США играли друг с другом в Краснодаре 14 ноября 2012 года. Тогда матч закончился вничью со счетом 2:2.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года.

В результате сборная России не может участвовать в отборе на чемпионат мира в Катаре. Кроме того, клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также не могут представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Тем не менее президент РФС Александр Дюков считает, что у сборной РФ по футболу будет больше статусных соперников и товарищеских матчей в этом году. По его словам, главный приоритет – играть с национальными сборными.

Дюков объяснил, что для сборной РФ важны рейтинговые очки и игры со сборными других стран, которые занимают высокое место в Международной федерации футбола. Не менее важно и проводить домашние встречи с болельщиками, добавил он.