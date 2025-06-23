Команда "Оклахома-Сити Тандер" стала чемпионом НБА

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Американская команда "Оклахома-Сити Тандер" стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обыграв в финальной серии игр "Индиану Пэйсерс".

Счет в серии между командами составил 4:3 в пользу "Тандер". Последний матч проходил в Оклахома-Сити и завершился со счетом 103 – 91 в пользу хозяев. Лучшим игроком финальной серии игр был объявлен разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер.

Это чемпионство стало для "Оклахома-Сити Тандер" вторым в истории франшизы. Свой первый титул команда заполучила еще в 1979 году.

В начале июня столичный ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в шестом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 96:73.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4:2. Московский клуб в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ. В разное время им были "Химки" (2011), "Зенит (2022) и УНИКС (2023).