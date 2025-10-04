Сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сборная России по футболу, в составе которой находятся игроки не старше 15 лет, обыграла команду Азербайджана и победила на Играх стран СНГ. Счет составил 3:2, сообщает ТАСС.

В составе российской команды мячи забыли Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет были включены 22 спортсмена, большинство из которых представляют московский "Локомотив". Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

Ранее полузащитник московского клуба "Спартак" Наиль Умяров впервые был вызван в сборную Россию по футболу. Спортсмен вошел в окончательный состав команды из 30 игроков на товарищеские матчи в октябре. Помимо Умярова, в сборную из "Спартака" попали вратарь Александр Максименко и защитник Руслан Литвинов.

