Федерация велосипедного спорта РФ обсудит с UCI допуск команд в 2026 году

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) проведет переговоры с Международным союзом велосипедистов (UCI) по вопросу возможности допуска россиян к командным соревнованиям в 2026 году. Об этом в ходе форума "Россия – спортивная держава" рассказал президент ФВСР Юрий Кучерявый.

"Это вот первое, чего бы хотелось достичь, как достигли сейчас ватерполисты. Это самое актуальное. Но это будет только в следующем году", – приводит его слова ТАСС.

Сейчас велогонщики из России выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Ранее международная федерация конного спорта (FEI) допустила российских атлетов до командных турниров. Решение было принято на Генассамблее FEI и вступит в силу со следующего года.

Кроме того, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом отстранение спортсменов из РФ от соревнований Международной федерации санного спорта (FIL) сохраняется.