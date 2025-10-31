Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал очередным важным прецедентом решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску саночников из РФ до участия в международных соревнованиях.

"FIL (Международная федерация санного спорта. – Прим. ред.) обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены исполкомом МОК (Международный олимпийский комитет. – Прим. ред.) 19 сентября 2025 года", – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит отстаивать право российских лыжников и других спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что CAS постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В FIL подчеркивали, что участие спортсменов из России якобы увеличит риск инцидентов недовольства общественности или других спортсменов. Тем не менее в CAS посчитали полное отстранение россиян от соревнований несоразмерным.

До этого апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) также признал незаконным запрет на участие в соревнованиях спортсменов из России.