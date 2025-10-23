Россияне не выступят на Паралимпиаде 2026 года

Фото: 123RF/blinow61

Россияне не будут участвовать в Паралимпийских играх 2026 года, заявили ТАСС в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) означает, что российские и белорусские атлеты не могут участвовать в своих состязаниях. Это не дает им возможности пройти квалификацию на зимнюю Паралимпиаду, уточнил глава МПК Эндрю Парсонс.

По словам Парсонса, сборные из России и Белоруссии теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею. На позднем этапе квалификационного цикла уже определены 6 команд для участия в квалификационном турнире Паралимпиады в ноябре.

Помимо этого, спортсмены из РФ не будут участвовать в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше "по политическим причинам", сказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

В свою очередь, министр спорта России Михаил Дегтярев раскритиковал польские власти и заявил, что они нарушили принципы Олимпийской хартии.