HR: аниматор подал в суд на Disney за плагиат сюжета мультфильма "Моана"

кадр из мультфильма "Моана"; режиссер – Джон Маскер, Рон Клементс; производство – Walt Disney Pictures Walt Disney Animation Studios

Американский аниматор Бак Вудалл подал в суд на кинокомпанию Disney за плагиат сюжета к мультфильму "Моана". Он требует от корпорации компенсацию в размере 10 миллиардов долларов, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Вудалл заявляет, что авторы сценария позаимствовали идеи из его мультфильма "Баки". В связи с этим аниматор требует компенсации в размере 2,5% от валового дохода произведения, а также судебного решения, которое запретит дальнейшее использование его авторских прав, утверждает издание.

Согласно заявлению Вудалла, в обоих произведениях рассказывается о приключениях полинезийских подростков, которым возражают родители, а в пути они сталкиваются с духами животных.

Журнал отмечает, что в ноябре суд не принял иск Вудалла, который обвинял компанию в плагиате первой части "Моаны". Причиной отказа стало истечение срока давности предполагаемого нарушения.

Однако теперь аниматор подал иск против сиквела, который вышел в 2024 году. Дело рассмотрят присяжные. В свою очередь, режиссер и сценарист "Моаны" Рон Клементс заявил, что его работа не была основана на идеях Вудалла и не была вдохновлена ими.

По словам аниматора, он впервые поделился своими идеями с Дженни Марчик, занимающей должность директора по развитию в компании Mandeville Films, в 2023 году. В то время у Mandeville Films уже была договоренность с Disney о преимущественном праве на произведение.

Между тем кассовые сборы фильма "Муфаса: Король Лев" составили более 500 миллионов долларов. В США кинокартина Барри Дженкинса собрала 188,7 миллиона долларов, а международные территории принесли 350,9 миллиона. Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. При этом в России приквел "Короля Льва" выходил в формате "предсеансового обслуживания".