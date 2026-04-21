21 апреля, 17:03

Происшествия

В Москве украли сейф из квартиры, ключи от которой дала обманутая дочь хозяйки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве украли сейф из квартиры, ключи от которой дала обманутая дочь хозяйки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

С письменным заявлением в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные похитили имущество из ее квартиры на Флотской улице. Предварительно, злоумышленники связались с дочерью женщины.

Они убедили ее в том, что необходимо задекларировать денежные средства, и, используя видеосвязь, заставили девочку показать квартиру. После этого школьница отдала прибывшему молодому человеку ключи от жилища, в результате чего был похищен сейф с деньгами. Общий материальный ущерб – более 5,7 миллиона рублей.

Сотрудники отдела МВД России по району Ховрино задержали подозреваемого на Новоалексеевской улице, им оказался местный 19-летний студент. Деньги он передал одному из сообщников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Если вам позвонили неизвестные, кем бы они ни представлялись и какие бы предлоги ни использовали, у вас всегда есть время проверить информацию, которую они сообщают. Не принимайте поспешных решений. <...> Позвоните в организацию, якобы из которой вам поступил звонок, и уточните полученную информацию", – напомнили в ведомстве.

Ранее в Москве уборщица и ее муж украли у заказчицы свыше 7,4 миллиона рублей. Для совершения преступления женщина передала супругу ключ от квартиры.

Позже они уехали в Санкт-Петербург для создания алиби, однако после возвращения в столицу были задержаны. Деньги вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

