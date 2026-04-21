В Москве украли сейф из квартиры, ключи от которой дала обманутая дочь хозяйки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

С письменным заявлением в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные похитили имущество из ее квартиры на Флотской улице. Предварительно, злоумышленники связались с дочерью женщины.

Они убедили ее в том, что необходимо задекларировать денежные средства, и, используя видеосвязь, заставили девочку показать квартиру. После этого школьница отдала прибывшему молодому человеку ключи от жилища, в результате чего был похищен сейф с деньгами. Общий материальный ущерб – более 5,7 миллиона рублей.

Сотрудники отдела МВД России по району Ховрино задержали подозреваемого на Новоалексеевской улице, им оказался местный 19-летний студент. Деньги он передал одному из сообщников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Если вам позвонили неизвестные, кем бы они ни представлялись и какие бы предлоги ни использовали, у вас всегда есть время проверить информацию, которую они сообщают. Не принимайте поспешных решений. <...> Позвоните в организацию, якобы из которой вам поступил звонок, и уточните полученную информацию", – напомнили в ведомстве.

Ранее в Москве уборщица и ее муж украли у заказчицы свыше 7,4 миллиона рублей. Для совершения преступления женщина передала супругу ключ от квартиры.

Позже они уехали в Санкт-Петербург для создания алиби, однако после возвращения в столицу были задержаны. Деньги вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

