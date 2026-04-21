21 апреля, 16:25

Блогер Лерчек представила новый бренд своей косметики

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) покинула свою компанию Letique и запустила новый бренд косметики. Девушка представила соответствующий рекламный ролик.

На кадрах Лерчек поделилась личными переживаниями и показала себя после вынужденной смены имиджа.

"Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена, и я не знаю. Стоять здесь и <...> хочется просто <...>, чтобы даже если меня не будет, <...> чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь", – сказала Лерчек.

По словам блогера, главный посыл заключается в заботе о собственном здоровье и красоте. Она уточнила, что ей бы хотелось, чтобы "во всем стрессе, который переживают наши женщины 24 часа в сутки", они находили время для себя.

Отмечается, что бренд создавался на протяжении 2 лет. В этом Лерчек помогал ее избранник Луис Сквиччиарини. При этом некоторые пользователи Сети не поддержали решение блогера о создании новой торговой марки. Они задались вопросом, как можно проводить фотосессии с терминальной стадией рака. Другие же отметили, что Лерчек продолжает их "вдохновлять".

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Суд отправил фигурантов под домашний арест, а в 2026-м Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы.

При этом осенью 2025 года стало известно о беременности блогера. Она родила сына в феврале 2026-го. Вскоре после родов у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Лерчек начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. В связи с заболеванием суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело в отношении девушки приостановлено до ее выздоровления.

"Московский патруль": суд Москвы огласил приговор блогеру Чекалину

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

