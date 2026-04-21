21 апреля, 16:26

Сдвиг земной коры примерно на 8 см произошел в Японии после землетрясения

Фото: 123RF.com/1xpert

Сдвиг земной коры примерно на 8 сантиметров произошел в эпицентре землетрясения магнитудой 7,7 в Японии. Об этом говорится в сообщении правительственного комитета по изучению землетрясений.

"Полагаем, что землетрясение, при котором в префектуре Аомори наблюдалась максимальная интенсивность 5+, произошло на границе плит", – говорится в документе.

Согласно информации комитета, деформация земной коры произошла на обширных территориях на северо-востоке страны, в особенности в префектуре Иватэ.

Землетрясение произошло 20 апреля. Изначально его оценили на 7,5 магнитуды, однако позднее повысили до 7,7. В частности, было объявлено предупреждение о последующих землетрясениях в районе Хоккайдо и Санрику. Предупреждение действует для 7 префектур. Всего за землетрясением в Японии последовало по меньшей мере 6 афтершоков магнитудой до 5,4.

Позднее в Японии объявили угрозу цунами, действующую в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо.

Сейсмолог заявил, что Япония безопасна для туризма

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
