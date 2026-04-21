Сдвиг земной коры примерно на 8 см произошел в Японии после землетрясения

Сдвиг земной коры примерно на 8 сантиметров произошел в эпицентре землетрясения магнитудой 7,7 в Японии. Об этом говорится в сообщении правительственного комитета по изучению землетрясений.

"Полагаем, что землетрясение, при котором в префектуре Аомори наблюдалась максимальная интенсивность 5+, произошло на границе плит", – говорится в документе.

Согласно информации комитета, деформация земной коры произошла на обширных территориях на северо-востоке страны, в особенности в префектуре Иватэ.

Землетрясение произошло 20 апреля. Изначально его оценили на 7,5 магнитуды, однако позднее повысили до 7,7. В частности, было объявлено предупреждение о последующих землетрясениях в районе Хоккайдо и Санрику. Предупреждение действует для 7 префектур. Всего за землетрясением в Японии последовало по меньшей мере 6 афтершоков магнитудой до 5,4.

Позднее в Японии объявили угрозу цунами, действующую в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо.