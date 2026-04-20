Новости

20 апреля, 14:29

Происшествия

В Японии повысили оценку магнитуды землетрясения до 7,7

Фото: depositphotos/vchalup2​

Метеорологическое управление Японии повысило оценку магнитуды произошедшего на северо-востоке землетрясения до 7,7.

Кроме того, была скорректирована глубина залегания очага землетрясения с 10 километров на 18 километров.

Вместе с тем на северо-востоке страны вырос риск крупного землетрясения магнитудой 8 с 0,1 до 1%, заявил представитель правительства на экстренной пресс-конференции совместно с метеорологическим управлением, передает РИА Новости.

В частности, было объявлено предупреждение о последующих землетрясениях в районе Хоккайдо и Санрику. Предупреждение действует для 7 префектур.

Всего за землетрясением в Японии последовало по меньшей мере 6 афтершоков магнитудой до 5,4, следует из подсчетов ТАСС на основе данных национального метеорологического управления.

В Японии объявили угрозу цунами, действующую в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо. Причиной стало землетрясение, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Спустя некоторое время к берегу Иватэ пришла первая волна цунами. Ее высота оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров. По прогнозам метеорологов, следующие проявления цунами могут быть еще выше.

Новости мира: угроза цунами объявлена в Японии после землетрясения

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

