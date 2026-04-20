В Японии повысили оценку магнитуды землетрясения до 7,7

Метеорологическое управление Японии повысило оценку магнитуды произошедшего на северо-востоке землетрясения до 7,7.

Кроме того, была скорректирована глубина залегания очага землетрясения с 10 километров на 18 километров.

Вместе с тем на северо-востоке страны вырос риск крупного землетрясения магнитудой 8 с 0,1 до 1%, заявил представитель правительства на экстренной пресс-конференции совместно с метеорологическим управлением, передает РИА Новости.

В частности, было объявлено предупреждение о последующих землетрясениях в районе Хоккайдо и Санрику. Предупреждение действует для 7 префектур.

Всего за землетрясением в Японии последовало по меньшей мере 6 афтершоков магнитудой до 5,4, следует из подсчетов ТАСС на основе данных национального метеорологического управления.

В Японии объявили угрозу цунами, действующую в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо. Причиной стало землетрясение, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Спустя некоторое время к берегу Иватэ пришла первая волна цунами. Ее высота оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров. По прогнозам метеорологов, следующие проявления цунами могут быть еще выше.