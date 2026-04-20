Волны цунами высотой 70 см достигли побережья Японии

Фото: ТАСС/Imago/ imago stock&people

Волны цунами высотой 70 сантиметров достигли побережья северо-восточной японской префектуры Иватэ. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

В настоящее время угроза цунами высотой до 3 метров действует в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо. По данным телеканала NHK, волны зафиксированы в 5–20 километрах от побережья.

Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами 20 апреля. Причиной стало землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Спустя некоторое время к берегам Японии пришла первая волна цунами. Изначально ее высота оценивалась в 40 сантиметров, однако позже она достигла 80 сантиметров. Волна обрушилась на побережье префектуры Иватэ. По прогнозам метеорологов, следующие волны могут быть еще выше.

В связи с этим в префектуре приступили к эвакуации не менее 20 тысяч человек. В то же время из города Оцути планируется вывезти 9,64 тысячи жителей, а из Камаиси – 11 тысяч.