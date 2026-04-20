Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до 3 метров после мощного землетрясения, произошедшего в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Сейсмологи предупредили, что цунами угрожает побережьям северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также югу острова Хоккайдо. Первые волны могут достичь побережья Иватэ уже в ближайшее время.

По данным главного метеорологического управления Японии, землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная интенсивность подземных толчков достигла 5 баллов с плюсом по принятой в Японии семибалльной шкале.

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио, обращений от российских граждан в связи с землетрясением не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Тихом океане у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5 баллов. Подземные толчки были зарегистрированы в 05:51 по московскому времени.