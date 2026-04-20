Новости

Новости

20 апреля, 11:25

Происшествия

Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

Фото: 123RF.com/canvaspixeldreams

Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до 3 метров после мощного землетрясения, произошедшего в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Сейсмологи предупредили, что цунами угрожает побережьям северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также югу острова Хоккайдо. Первые волны могут достичь побережья Иватэ уже в ближайшее время.

По данным главного метеорологического управления Японии, землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная интенсивность подземных толчков достигла 5 баллов с плюсом по принятой в Японии семибалльной шкале.

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио, обращений от российских граждан в связи с землетрясением не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Тихом океане у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5 баллов. Подземные толчки были зарегистрированы в 05:51 по московскому времени.

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

