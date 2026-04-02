В ГД призвали создать новые карты общего сейсмического районирования

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал российское правительство создать новые цифровые карты общего сейсмического районирования (ОСР), отражающие современные данные. Об этом депутат Госдумы заявил РИА Новости.

Парламентарий отметил, что такие карты являются основой сейсмической безопасности России. С его слов, они нужны при планировании жилья, размещении предприятий, объектов оборонного значения и критически важной инфраструктуры.

"В настоящее время в качестве нормативных утверждены карты, разработанные на основании ОКР еще 1997 года. С тех пор в ряде регионов произошли значимые изменения в развитии сейсмического процесса, накоплен большой фактический материал, разработаны современные методы районирования", – сказал собеседник агентства.

В связи с этим, продолжил он, необходима новая цифровая карта ОСР. Скорейшее решение этой проблемы зависит от кабмина, подчеркнул депутат.

Он добавил, что из ответа РАН на его обращение по вопросу обновления карт ОСР очевидно, что у них единая позиция с учеными: нужно незамедлительно начать эту работу, обозначив ее как первостепенную на правительственном уровне.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в 45 километрах от Магадана в районе села Клепка. Очаг находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в Магадане и на всей территории области.

В связи с этим в регионе вводили режим повышенной готовности. В результате землетрясения пострадавших и разрушений не было.

