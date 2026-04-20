20 апреля, 13:04

Туризм

АТОР заявила, что землетрясение в Японии не угрожает российским туристам

Фото: ТАСС/Sipa USA

Землетрясение в Японии не угрожает российским туристам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической службы, в Японии сейчас могут находиться до 3 тысяч россиян – как самостоятельных, так и организованных путешественников. Однако туристические маршруты находятся вне зоны риска.

"Ключевые туристические центры – Токио, Осака, Киото, Хиросима, а также популярные курорты Окинавы находятся далеко от зоны происшествия. Основные волнения на море зафиксированы в порту Мияко, который не входит в число популярных туристических гаваней", – добавили в компании одного из туроператоров.

При этом, несмотря на то что толчки ощущались в Токио, в популярных у туристов регионах не зафиксировано каких-либо разрушительных последствий землетрясения. Туристические программы выполняются по плану.

Эксперты одного из туроператоров подчеркнули, что ситуация не оказывает существенного влияния на туристический поток.

В ассоциации посоветовали туристам следовать указаниям местных властей и отелей, отслеживать официальные уведомления, а при нахождении в прибрежных районах соблюдать меры безопасности и избегать береговой линии.

Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами 20 апреля. Она действует в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо. Причиной стало землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку.

Спустя некоторое время к берегу Иватэ пришла первая волна цунами. Ее высота оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров. По прогнозам метеорологов, следующие проявления цунами могут быть еще выше.

В связи с этим в префектуре приступили к эвакуации не менее 20 тысяч человек. В то же время из города Оцути планируется вывезти 9,64 тысячи жителей, а из Камаиси – 11 тысяч.

туризмпроисшествияза рубежом

