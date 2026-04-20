Член комиссии ОП Машаров: пал сухой травы может грозить штрафом до 3 млн рублей

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время пала сухой травы может обернуться для россиян штрафом до 3 миллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Член комиссии ОП отметил, что травяные палы охватывают большие территории. Они быстро распространяются и превращаются в лесные и торфяные пожары, которые способны добраться до населенных пунктов.

В частности, пал травы, приведший к уничтожению или повреждению лесных насаждений, предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Штраф за поджог – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом в случае причинения ущерба на сумму свыше 50 тысяч рублей штраф идет в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

"Виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до 10 лет", – добавил Машаров.

По его словам, причиной таких пожаров зачастую становится несоблюдение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей.

В случае повреждения чужого имущества или причинении вреда здоровью можно получить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Граждане, причинившие вред природе, обязаны возместить его в полном объеме.

В Московской области с 20 апреля ввели особый противопожарный режим. В этот период значительно ужесточаются требования к пожарной безопасности. За их нарушения предусмотрены повышенные тарифы по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".