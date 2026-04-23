Прощание с художником Владимиром Шинкаревым завершилось в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с советским и российским художником, писателем, одним из основателей и идеологом творческой группы "Митьки" Владимиром Шинкаревым завершилась в храме Спаса Нерукотворного Образа в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

В траурном мероприятии приняли участие его близкие друзья, коллеги и представители культурной сферы. Среди них были художник, участник группы "Митьки" Дмитрий Шагин, музыкант Всеволод Гаккель, художник Виктор Тихомиров и главный фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

Перед началом отпевания присутствующие возложили цветы на гроб. Похороны пройдут на Смоленском кладбище.

О смерти Шинкарева стало известно 19 апреля. Художник скончался на 73-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

За время своей творческой деятельности мастер участвовал в неофициальных квартирных выставках. В 1981 году он стал членом Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).

При этом Шинкарев был не только художником, но и автором знаменитого "Митьковского манифеста", а также книги "Митьки", которая во многом сформировала феномен ленинградского неофициального искусства 1980-х годов.

