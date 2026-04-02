Умер заслуженный художник России Виталий Шохин, писавший картины о Камчатке

В Петропавловске-Камчатском на 85-м году жизни скончался заслуженный художник России, педагог и почетный житель региона Виталий Шохин. О его смерти сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Картины Виталия Александровича Шохина подтверждают – он умел видеть и чувствовать саму душу Камчатки, переносить ее на холст с поразительной точностью и теплотой", – написал глава региона.

Творческий путь художника начался с работы учителем рисования и черчения. Позднее он возглавлял и преподавал в детских художественных школах, а в 1973 году основал художественную школу в поселке Приморский. С 1981 года Шохин работал в Камчатских художественно-производственных мастерских, а также руководил региональным отделением Союза художников РСФСР.

Его работы выставлялись не только в России, но и за рубежом, в том числе в США, Австрии, Чехословакии и Японии. Картины художника находятся в музеях Камчатки, Читы, Владивостока и в частных коллекциях.

Шохин также известен как педагог. Он воспитал целое поколение художников. За вклад в культуру был удостоен званий заслуженного работника культуры РСФСР и заслуженного художника России, а также стал лауреатом региональных премий. В 2017 году ему присвоили звание почетного жителя Камчатского края.