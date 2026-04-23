Власти Самарской области окажут помощь родным погибшей при атаке на Новокуйбышевск

Правительство Самарской области окажет помощь родным погибшей при атаке БПЛА на Новокуйбышевск, сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что область подверглась массированной атаке с территории Украины, на территории нескольких городов региона были уничтожены более десятка беспилотников. В результате атаки погибла женщина.

"Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную", – подчеркнул Федорищев.

Кроме того, он указал на то, что среди жителей региона есть пострадавшие, которые либо госпитализированы в медучреждения региона, либо находятся на амбулаторном наблюдении. Они также не останутся без поддержки.

Помимо этого, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. В настоящий момент проводится оценка ущерба, в ближайшее время специалисты приступят к ликвидации последствий.

Губернатор поблагодарил тех, кто работает в оперативных службах, а именно врачей, спасателей и представителей правоохранительных органов. Он подчеркнул, что они проявляют высшую степень профессионализма и сплоченности.

"Враг пользуется любой возможностью нанести удар по мирному населению, запуская БПЛА на жилые массивы. Его цель – террор и запугивание", – заключил он.

Атака на Самарскую область произошла утром 23 апреля. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

В Новокуйбышевске дроны ударили по промышленным предприятиям. Там также были выявлены пострадавшие.

После атаки беспилотников в Самаре ввели режим повышенной готовности. Решение было принято в рамках заседания комиссии по ЧС с участием правоохранителей, прокуратуры, МЧС и СК.

