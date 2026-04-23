Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 14:08

Происшествия

Власти Самарской области окажут помощь родным погибшей при атаке на Новокуйбышевск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Самарской области окажет помощь родным погибшей при атаке БПЛА на Новокуйбышевск, сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что область подверглась массированной атаке с территории Украины, на территории нескольких городов региона были уничтожены более десятка беспилотников. В результате атаки погибла женщина.

"Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную", – подчеркнул Федорищев.

Кроме того, он указал на то, что среди жителей региона есть пострадавшие, которые либо госпитализированы в медучреждения региона, либо находятся на амбулаторном наблюдении. Они также не останутся без поддержки.

Помимо этого, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. В настоящий момент проводится оценка ущерба, в ближайшее время специалисты приступят к ликвидации последствий.

Губернатор поблагодарил тех, кто работает в оперативных службах, а именно врачей, спасателей и представителей правоохранительных органов. Он подчеркнул, что они проявляют высшую степень профессионализма и сплоченности.

"Враг пользуется любой возможностью нанести удар по мирному населению, запуская БПЛА на жилые массивы. Его цель – террор и запугивание", – заключил он.

Атака на Самарскую область произошла утром 23 апреля. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

В Новокуйбышевске дроны ударили по промышленным предприятиям. Там также были выявлены пострадавшие.

После атаки беспилотников в Самаре ввели режим повышенной готовности. Решение было принято в рамках заседания комиссии по ЧС с участием правоохранителей, прокуратуры, МЧС и СК.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика